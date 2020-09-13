تعاقد الفنان محسن منصور على بطولة مسلسل "ضربة معلم" للفنان محمد رجب، الذي من المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة، وتواصل الجهة المنتجة إجراء التعاقدات مع باقي الفنانين المشاركين في المسلسل.
والمسلسل ينتمى لنوعية الأعمال الاجتماعية، ويتكون من 45 حلقة، وهو بطولة إنعام سالوسة، رياض الخولي، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.
والجدير بالذكر أن محمد رجب يشارك كضيف شرف في مسلسل "هجمة مرتدة"، وهو بطولة أحمدعز، هند صبري، هاجر الشرنوبي، نور محمود، أحمد حلاوة ومجموعة كبير من الفنانين، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محسن منصور ينضم لقائمة أبطال مسلسل "ضربة معلم" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.