وقالت أمينة إنها بدأت تستعد لحفل زفافها الذي سيقام في صيف 2021، مشيرة إلى أنها اصبحت تتعلم الطبخ في هذه الفترة قبل دخولها القفص الذهبي.
وكانت قد احتفلت أمينة خليل بخطوبتها شهر يوليو الماضي، بحضور اقتصر على العائلة فقط والمقربين لها، مواكبةً للظروف الجارية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.
يذكر أن فيلم توأم روحى تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين رجل وامرأة، حيث تواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهما شيئا مستحيلا تحقيقه على أرض الواقع.
وهو من بطولة أمينة خليل وحسن الرداد وعائشة بن أحمد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صيف 2021.. أمينة خليل تعلن موعد حفل زفافها على عمر طه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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