بعد تحقيقها 124 مليون مشاهدة.. إليسا تستعيد ذكرياتها مع كليب حالة حب

استعادت الفنانة اللبنانية اليسا ذكريات كواليس تصوير كليب "حالة حب" الذي طرح في 2013، بنشر صورة عبر حسابها الشخصي بوقع التدوين الاجتماعي تويتر. وظهرت إليسا في الصورة وهي تجلس بدلا من مدير التصوير، وعلقت قائلة: "العودة الى حالة حب .. بونجور". وتعد أغنية "حالة حب" ضمن أكثر أغاني إليسا استماعا على موقع يوتيوب بتحقيقها 123 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى الكليب الذي حقق 26 مليون مشاهدة.

وأعلنت إليسا عن مفاجأة سارة لجمهورها بشأن ألبومها الجديد "صاحبة رأي" الذي طرح في 30 أغسطس الماضي. وغردت إليسا قائلة: "سعيد لإعلان طرح نسخة محدودة من البوم صاحبة رأي قريبا .. تضم غلاف جديد وكل أغاني الألبوم بالإضافة إلى الاغاني المفضلة التي اصدرتها خلال مسيرة 20 عام .. من متحمس".

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