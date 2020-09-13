من داخل البحر.. هالة صدقي تشارك جمهورها فيديو جديد برفقه ابنها

نشرت الفنانة هالة صدقي فيديو جديد لها في البحر من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام . وظهرت هالة صدقي في البحر على أنغام مهرجان بنت الجيران و كانت برفقة ابنها خلال قضاء إجازتها الصيفية وكتبت معلقة: "يا ملاكي تروح حياتي فداكي". كشفت الفنانة هالة صدقي آخر تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna.

وقالت هالة صدقى خلال مداخلة هاتفيه لها برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" إن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج التصريح إلا بعد إجراء كل التحاليل ومنها قدرة الزوج والزوجة على "الخلفة" مؤكدة أن حملها كان طبيعيا وحملت طفليها ووضعتهما بمصر.

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