عمر كمال يعلن موعد طرح الأغنية الدعائية لفيلم زنزانة 7.. شاهد

أعلن الفنان عمر كمال عن موعد طرح الأغنية الدعائية لـ فيلم "زنزانة 7" وذلك من خلال نشره صورة عبر خاصية ستورى على فيسبوك.

وكتب عمر كمال على الصورة: "النهارده هنزل الأغنية الدعائية من فيلم "زنزانة 7".

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أحمد زاهر يروج لفيلمه الجديد "زنزانة ٧"يذكر أن صناع فيلم "زنزانة 7" قرروا إلغاء العرض الخاص بعد أن كان من المقرر أن يقام فى سينما 6 أكتوبر يوم الثلاثاء المقبل.

فيلم "زنزانة 7" كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.