نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر كمال يعلن موعد طرح الأغنية الدعائية لفيلم 'زنزانة 7' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر عمر كمال في هذه الصورة معلنا عن موعد طرح اغنيته الجديدة، حيث كتب قائلاً: "انهاردة هنزل الاغنية الدعائيه لفيلم زنزانة 7". وعلق أحد المتابعين قائلاً: "منتظرين جدا". وفي سياق منفصل طرح عمر كمال، مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا فور عرضها مباشرة. الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، توزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.

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