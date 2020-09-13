نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمينة خليل تكشف عن موعد حفل زفافها في المقال التالي
وقالت أمينة خلال لقائها مع Et بالعربي من المقرر أن يقام حفل زفافها في صيف 2021، مشيراً إنها بدأت تستعد لحفل زفافها، كما أنها اصبحت تتعلم الطبخ في هذه الفترة قبل دخولها القفص الذهبي.
وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنانة أمينة خليل، فيلم "توأم روحي" مع النجم حسن الرداد، والذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي.
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