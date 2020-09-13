نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محسن منصور يتعاقد على مسلسل "ضربة معلم" في المقال التالي
وكان انضم ايضا للمسلسل النجم رياض الخولي، والفنانة أنعام سالوسة، وحتى الأن لم التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في العمل، وأيضا لم يتم الاتفاق على من تقدم البطولة النسائية.
مسلسل "ضربة معلم" من ضمن الأعمال الدرامية الطويلة، حيث أن المسلسل 45 حلقة والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.
يشار إلي أن محمد رجب، حقق نجاح كبير بعد تقديم مسلسل "الأخ الكبير" الذي تم عرضه قبل موسم رمضان الماضي.
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