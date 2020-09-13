حسني شتا يتحدى المسلسلات التركي والهندي

نشر الفنان حسنى شتا، صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وظهر حسني شتا في الصورة مع بعض الفنانين وعلق قائلا: "‏ولا تركي ولا هندي.. المصري يكسب". وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، وجاءت التعليقات كالآتي: -هو لا تركي ولا هندي ولا مصري كده - ايووه طبعاااااا - مسخرة وأحدث أعمال حسني شتا مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC، بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، إنتاج تامر مرسي.

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