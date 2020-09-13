وقالت غفران محمد لـ"دوت الخليج الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور فتاة تُدعى"سارة" تتمتع بشخصية قوية جدًا، وهي شقيقة الفنانة رنا رئيس ونجلة الفنانة أميرة العايدي والفنان فراس سعيد، لافتة إلى أنها بدأت في تصوير مشاهدها منذ أكثر من شهر.
وأوضحت غفران أن ما جذبها للمشاركة في المسلسل هو أن الشخصية التي تقدمها خلال الأحداث جديدة عليها ومختلفة عن الأدوار التي قدمتها من قبل، ولأنها كانت ترغب في العمل مع المخرجة المتميزة منال الصيفي، مُشيرة إلى سعادتها الكبيرة بالعمل مع كل هؤلاء النجوم المُشاركين فيه.
والجدير بالذكر أن غفران محمد شاركت مؤخرًا في مسلسل "فرصة تانية"، وهو من إخراج مرقس عادل، إنتاج سنيرجي، بطولة ياسمين صبري، دياب، آيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، تميم عبده.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غفران محمد تكشف لـ"دوت الخليج الفني" تفاصيل شخصيتها في مسلسل "جمال الحريم" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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