غفران محمد تكشف لـ"دوت الخليج الفني" تفاصيل شخصيتها في مسلسل "جمال الحريم"

تقوم الفنانة الشابة غفران محمد بتصوير مشاهدها في مسلسل "جمال الحريم" الذي يقوم ببطولته نور، خالد سليم، دينا فؤاد، فراس سعيد، إسلام جمال، حازم سمير، من تأليف سوسن عامر، إخراج منال الصيفي.

وقالت غفران محمد لـ"دوت الخليج الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور فتاة تُدعى"سارة" تتمتع بشخصية قوية جدًا، وهي شقيقة الفنانة رنا رئيس ونجلة الفنانة أميرة العايدي والفنان فراس سعيد، لافتة إلى أنها بدأت في تصوير مشاهدها منذ أكثر من شهر.

وأوضحت غفران أن ما جذبها للمشاركة في المسلسل هو أن الشخصية التي تقدمها خلال الأحداث جديدة عليها ومختلفة عن الأدوار التي قدمتها من قبل، ولأنها كانت ترغب في العمل مع المخرجة المتميزة منال الصيفي، مُشيرة إلى سعادتها الكبيرة بالعمل مع كل هؤلاء النجوم المُشاركين فيه.

والجدير بالذكر أن غفران محمد شاركت مؤخرًا في مسلسل "فرصة تانية"، وهو من إخراج مرقس عادل، إنتاج سنيرجي، بطولة ياسمين صبري، دياب، آيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، تميم عبده.