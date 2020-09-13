حسين الجسمي يُحيي حفلًا غنائيًا بالبحر الأحمر في هذا الموعد

يستعد الفنان حسين الجسمي لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا بالبحر الأحمر وذلك يوم 20 سبتمبر الجاري، على متن باخرة سعودية، وذلك ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي.

وفي سياق آخر، نجح حسين الجسمي في تحقيق نجاحًا كبيرًا من خلال أغنيته الجديدة "بالبنط العريض"، حيث وصل عدد مشاهدتها لـ97مليون مشاهدة فور طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

والجدير بالذكر أن أغنية "بالبنط العريض" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان توما.