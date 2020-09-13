نوال الزغبي لـ متابعيها: لا تنسوا شكر الأشخاص الذين يجعلون يومكم مشرقًا

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت الفنانة نوال الزغبي في الصورة بإطلالة رقيقة، حيث اعتمدت على المكياج الناعم، والشعر الأشقر المنسدل على كتفيها، وعلقت قائلة: "لا تنس أبدًا شكر الأشخاص الذين يجعلون يومك مشرقًا". يُذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغاني متنوعة. وتعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم "أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة".

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