رضوى الشربينى تبهر جمهورها فى أحدث ظهور لها .. شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الاجتماعى تويتر . ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى : - ‏‎بسم الله ماشاء الله تبارك الله طول عُمرك وانتى قمر ياردوه قمر ما شاء الله. - ‏‎والله مانا عارفه اللبس هو اللي حلو ولا انت بتحليه...قمر تبارك الخلاق. - ‏‎احلى صورة بروفايل من احلى رضوى فى الدنيا اقرا ايضا :

دون تقصف.. روتين رضوى الشربيني لشعر صحي وطويل يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎، وأنهت الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وبدأت موسمها الخامس.

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