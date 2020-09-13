تامر فرج:"كنت بحس بقلة تقدير من عدم وجودي على الأفيشات"

أعرب الفنان تامر فرج عن سعادته الكبيرة بظهور صورته على أفيش مسلسل "الآنسة فرح" بشكل لائق، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر تامر فرج صورة البوستر الخاص بمسلسل "الآنسة فرح" أمس، وعلق عليه قائلًا :"أحلى هدية في عيد ميلادي النهاردة قدموهالي mbc وshahid من غير ما ياخدوا بالهم إني لأول مرة تتحط صورتي على أفيش مسلسل بشكل لائق، كنت بتأثر نفسيًا شوية في كل المسلسلات اللي عملتها لما كنت بحس بعدم التقدير من عدم وجودي على الأفيشات والتنويهات، لكن الحمد لله كان تقدير الجمهور بيعوضني، والنهاردة وأنا بتم ٤٥ سنة الآنسة فرح عوضتني برضو".

وأضاف قائلاً :"انتظرونا في الجزء الثاني قريبًا في شهر نوفمبر إن شاء الله على شاهد وعلى ام بي سي ٤".

الأسبوع، وذلك بعد فترة من التحضيرات والترتيبات، بعدما تم الاستقرار على الفنانين الجدد الذين يشاركون في أحداث الموسم الثاني.

مسلسل "الآنسة فرح"مأخوذ من فورمات أمريكي،ومن المُقرر عرضه على أربعة أجزاء، كل جزء يتكون من 22 حلقة، وهو بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد الكيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد العمروسي، وهو من إخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث المسلسل حول فرح التى تجسد دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل في أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتصبح حامل وهي عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.