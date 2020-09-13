الجمعة المقبلة.. أحمد زاهر برفقة ابنته ليلى في ضيافة منى الشاذلي

يحل يوم الجمعة المقبل الفنان أحمد زاهر وابنته ليلى زاهر ضيفان على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها التليفزيوني "معكم منى الشاذلي".

وسوف يتحدث أحمد زاهر عن علاقته بابنته ليلى، وبناته وسيخوض معها عددا من الألعاب.

يذكر أن أحمد زاهر يشارك في فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى وايمى إسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة ولم يتم تحديد موعد طرحه فى دور العرض.

والجدير ذكره أن أحمد زاهر شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس"، وحقق خلاله نجاحاً جماهيرياً ، بمشاركة ابطال العمل منهم محمد رمضان ، نجلاء بدر ، نور اللبنانية وآخرين.