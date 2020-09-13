نشرت شام الذهبي ، ابنة الفنانة أصالة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت شام في الصورة على حمام السباحة وفي يدها فنجان قهوة. حيث ارتدت شام شيميز أزرق ونظارة واكتفت بارتداء حلق مما جعل إطلالتها مميزة. اقرأ أيضا: واحتفلت الفنانة أصالة بخطوبة ابنتها "شام" وسط حالة من السعادة البالغة في أجواء عائلية داخل منزلها. وقد اقتصر الحفل على تجمع عائلي وعلى الأصدقاء فقط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بفنجان قهوة.. شام الذهبي تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.