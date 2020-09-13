منة فضالي: عندما يكون الإنسان مثل قطعة النقود يقضي عمره في جيوب الناس

نشرت منة فضالي صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. وظهرت منة فضالي في الصور ، بقصة شعر جديدة ، سلسلة مكتوب عليها اسمها وعلقت علي الصور قائلة: "عندما يكون الإنسان مثل قطعة النقود بوجهين، فإنه يقضي كل عمره متنقلًا بين جيوب الناس". ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام. في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

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