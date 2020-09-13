أول ظهور لـ كاتي بيري بعد الولادة .. صور

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجمة الأمريكية كاتي بيري في أول ظهور لها بعد وضع طفلتها Daisy Dove Bloom قبل أسبوعين أثناء قيامها بالتسوق.

وظهرت كاتي بيري وهي تخفي وجهها بالقبعة والكمامة الطبية، كما أطلت بفستان فضفاض طويل، واللافت أنها ظهرت في الصور بدون خطيبها أورلاندو بلوم وكذلك طفلتها الرضعية.

وقال مصدر إن اورلاندو بلوم و كاتي بيري سيعيشان في بريطانيا من اجل نشأة طفلتهما فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية رغم أن كاتي بيري وضعت مولودتها في ولاية كالفورنيا الامريكية.

وبهذا ستحصل Daisy Dove ابنة كاتي بيري الوحيدة والابنة الثانية لاورلاندو بلوم على الجنسية الامريكية نسبة إلى مكان ولادتها والجنسية البريطانية عن والدها.

يشار إلى أن كاتي بيري Katy Perry "كاتي بيري" ارتبطت رسميًا بـ "أورلاندو بلوم" في شهر فبراير 2019، بالتزامن مع عيد الحب بعد علاقة استمرت عامين، وكان الثنائي الشهير انفصلا خلال عامي 2017 و2018.