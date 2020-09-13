وظهرت كاتي بيري وهي تخفي وجهها بالقبعة والكمامة الطبية، كما أطلت بفستان فضفاض طويل، واللافت أنها ظهرت في الصور بدون خطيبها أورلاندو بلوم وكذلك طفلتها الرضعية.
وقال مصدر إن اورلاندو بلوم و كاتي بيري سيعيشان في بريطانيا من اجل نشأة طفلتهما فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية رغم أن كاتي بيري وضعت مولودتها في ولاية كالفورنيا الامريكية.
وبهذا ستحصل Daisy Dove ابنة كاتي بيري الوحيدة والابنة الثانية لاورلاندو بلوم على الجنسية الامريكية نسبة إلى مكان ولادتها والجنسية البريطانية عن والدها.
يشار إلى أن كاتي بيري Katy Perry "كاتي بيري" ارتبطت رسميًا بـ "أورلاندو بلوم" في شهر فبراير 2019، بالتزامن مع عيد الحب بعد علاقة استمرت عامين، وكان الثنائي الشهير انفصلا خلال عامي 2017 و2018.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول ظهور لـ كاتي بيري بعد الولادة .. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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