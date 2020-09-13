لقيت الطبطبة.. منة عرفة تشعل السوشيال ميديا .. فيديو

نشرت الفنانة منة عرفة فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع "تيك توك". وظهرت منة عرفة في الفيديو وكان يوجه حسين الجسمى سؤالا قائلا: "لقيت الطبطبة" وترد قائلة "لا في إجازة". وحاز الفيديو إعجابًا كبيرًا من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتي: - والله عسل وتقريبا كلنا في إجازة - بحبك حبيبي روحي بحبك - كبرتي واحلويتي وخليتني انا مع الفار السندق الأكل البندق. اقرا ايضا :

بعد حذف صورها مع علي غزلان.. 10 صور لـ منة عرفة تثير الجدل يذكر أن أحدث أعمال منة عرفة كان مسلسل "ليالينا" للنجم إياد نصار وغادة عادل في موسم رمضان 2020، من تأليف احمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى. @mennaarafa ##explore في أجازة♬ الصوت الأصلي - ehab_qassem

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