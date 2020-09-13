هنأت الفنانة نادين نسيب ابنها بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
ونشرت ناديب نسيب مقطع فيديو لصور تجمعه مع ابنها وعلقت قائلة: "عقبال ما شوفك احلى شب ناجح و مبسوط و ضلني حدك وجنبك ودعواتي الك يا ابني ترافقك بكل خطوة بحياتك الله يحميك و يبعد عنك ولاد الحرام وما تشوف شر ابدًا ويفرّح قلبي فيك . بحبك كتير كتير كتير".
وكانت نادين نسيب نجيم نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في إنستجرام، للحظة إصابتها داخل شقتها حيث كانت "قريبة جدًا" من انفجار مرفأ بيروت المروع.
وكتبت «نادين» فوق المقطع: "اللحظة المشؤومة! كنت ماسكة التلفون وصرخت.. هل قد كنت قريبة بشكر الله ألف مرة إنه بعدني عايشة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمقطع فيديو.. نادين نجيم تهنئ ابنها بعيد ميلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.