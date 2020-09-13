الجمعة.. أحمد زاهر وابنته ليلى في ضيافة منى الشاذلي

يحل أحمد زاهر وابنته ليلى ضيفان على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" يوم الجمعة المقبل.

يتحدث أحمد زاهر عن علاقته بابنته ليلى، كما يخوض معها عددا من الألعاب، في حلقة يغلب عليها الطابع الكوميدي.

آخر أعمال أحمد فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

تدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.