هاندا أرتشيل تشوق جمهورها لعرض الحلقة العاشرة لمسلسل "انت اطرق بابي"

نشرت الفنانة التركية هاندا أرتشيل صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هاندا أرتشيل في هذه الصورة مرتدية فستانا من اللون البينك، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها، وكتبت قائله: "Eda".

وتوالت عليها العديد من التعليقات من قبل الجمهور، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "الجميلة بتتصور مستنيين الحلقة ويوم الاربعاء جدا".

والجدير بالذكر أن الحلقة التاسعة من مسلسل "انت اطرق بابي" للفنان كرم بورسين والفنانة هاندا ارتشيل، مؤشرات البحث عبر موقع الفيديوهات الشهير "جوجل".

وذلك بعد عرضها بساعات قليلة، ودارت أحداث الحلقة حول كشف حقيقة كاهان الذي قام بسرقة التصاميم وذهاب ايدا لسركان لكي تكشف له دليل برائتها وأنها لم تقم بسرقة شئ.

مواعيد عرض مسلسل "انت اطرق بابي"

يذاع المسلسل على قناة فوكس تي في، وهي قناة تركية في الأساس، ويتم إذاعته كل أربعاء في تمام الساعة الـ 7:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 8:00 بتوقيت السعودية.

قصة مسلسل "انت اطرق بابي"

تدور أحداث مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 8 مترجمة على قصة عشق حول "ايدا" فتاة تربط كل آمالها بتعليمها تواجه "سيركان" بعد أن يقوم بقطع منحتها الدراسية في الخارج، فيقوم سيركان بتقديم عرض لآدا حيث إذا مثلت انها خطيبته لشهرين سوف يرجع لها منحتها الدراسية بالرغم من كره آدا له، يجب عليها أن تقبل العرض لتغير ظروف حياتها.