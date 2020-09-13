المخرج أكرم فريد يتعرض لحادث سرقة بالمهندسين

كشف المخرج أكرم فريد، عن تعرضه لحادث سرقة أثناء سيره فى منطقة المهندسين، على يد شخصين تمكنوا من سرقة حقيبته التي كانت تحتوي على بعض أغراضه الشخصية وبعض الأموال، ونتج ذلك عن إصابته بخدوش وكدمات في ذراعه نتيجة مقاومته لهم، وذلك من خلالحسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أكرم فريد صورة ليده بعد إصابتها، وعلق عليها قائلًا:"لثاني مرة خلال 6 شهور فقط يتم سرقتي بنفس الطريقة، موتوسيكل بدون لوحات معدنية وشخصين عليه، في المره الأولي كنت في شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام أحد المطاعم الشهيرة، وتم سرقه موبايلي من علي أذني وأنا اتحدث، ثم قمت بعمل محضر في القسم وبالطبع استعوضت ربنا على التليفون والمصيبه انه كان الساعه 11 مساء يعني في عز الزحمة".

وأضاف أكرم فريد قائلاً:" اليوم نفس الطريقة وبرضة موتوسيكل عليه شخصين خطفوا شنطة دي وفيها كل حاجة بمفاتيح بيتي بفلوسي بشواحن الموبايل بسماعة الأذن، وبرغم مقاومتي طبعًا هما على موتوسيكل ومندفعين قطعوا إيد الشنطة وطاروا بالشنطة واللي فيها، نفس الطريقة بنفس الأسلوب وتفاجأ لما تروح تعمل محضر أن ده حادث بيتكرر كل يوم كتير وناس كتير بتقولي ده حصلنا وحكايات كتير وفي مناطق كتير، دي صورة إيدي بعد اللي حصل، ربنا ستر بس معقول ده يحصل ويوميًا في منطقة زي المهندسين اللي هيا قلب العاصمة".

وفي سياق آخر، يستكمل المخرج أكرم فريد تصوير فيلمه الجديد" ثانية واحدة"، الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، وتدور قصته في إطار رومانسي وكوميدي.