فريد النقراشى يعلن إصابة زوجته بمرض السرطان

أعلن الفنان فريد النقراشي عن إصابة زوجته بمرض السرطان، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كتب فريد النقراشي منشورًا قال فيه:"بالأمس القريب أخذنا بركة مرض يوسف أبني بالـ Cancer واليوم نأخذ نفس البركة لزوجتي الحبيبة وتوأم روحي ندا فقد اكتشفنا أنها تكللت هي أيضًا بنفس المرض وبعد رحلة من الفحوصات والتحاليل والأشعة وجراحة لاستئصال الورم، بدأنا اليوم في العلاج الإشعاعي، نشكرك يا الله وسنظل نشكرك عَظَّمَ الرَّبُّ الْعَمَلَ مَعَنَا، فصِرْنَا فَرِحِينَ نعم فرحين لأننا موضوع اهتمامك ومقصدك وأنك وضعت على قلبك أن تجمل نفوسنا لتكون مستعدة للقائك السماوى".

والجدير بالذكر أن فريد النقراشي شارك مؤخرًا في فيلم" ضغط عالي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز حشاد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمود صابر، بطولة

نضال الشافعي، آيتن عامر، لطفي لبيب، هالة فاخر، أحمد فتحي، صبري عبدالمنعم .