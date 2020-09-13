بسبب إخفاء حبيبته.. هجوم قوى على رامز أمير على انستجرام

وأخفي رامز أمير وجه حبيبته وحرص علي عدم ظهور أي تفاصيل جسمها وهو الأمر الذي استفز متابعيه ليفاجأ بسيل من الانتقادات والهجوم مستنكرين تعريفه لها بأنها حبيبته بدون ارتباط رسمى.
وهو الأمر الذى دفع أمير للرد بقوة على متابعيه قائلا: "والله أخلاقي متسمحليش أرد على الكلام اللي اتكتب ده.. بجد مش عارف أقول إيه على المستوى اللي وصلناله.. خدوا بالكم من عيالكم يا جماعة، ربوهم كويس علموهم الأدب والأخلاق، علموهم يبقوا بني آدمين ميبقوش حيوانات".
وكان علق أمير على الصورة قائلا: «اسف انى هستخدم الاكونت لحاجة شخصية يمكن متهمكوش، بس دى حاجة هتفرح اهم حد فى حياتى .. بصى بقه، انتى اجمل و اطيب و احن واحدة عينى شافتها، أنتى دعوة دعيتها لربنا و اتقبلها منى و بعتك ليا، انا بقولك قدام الدنيا كلها انى بحبك».
وتابع رامز أمير: «كل الناس بيخبوا وش ولادهم فى الصور بس انا هخبيكى انتى عشان انتى مش بس حبيبتى، انتى بنتى و اجمل نعمة ربنا بعتهالى، ربنا يخليكى ليا يا بأَليلو».
يذكر أن الفنان رامز أمير تعرض مؤخرا لإصابة في الساق، أثناء ممارسة رياضته المفضلة "الباركور"، أجرى على أثرها عمليتين جراحيتين في الساق، ويخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.
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