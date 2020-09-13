على الشاطئ.. ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها

وشاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضى، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى، هادى الجيار، ناهد رشدى، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.

وشاركت أيضا ريم مصطفى في فيلم العنكبوت مع أحمد السقا، ويعد الفيلم من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ إنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث.