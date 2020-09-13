بعيون خضرا.. رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة رانيا منصور مجموعة من الصور، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهرت رانيا منصور في الصور، بعيون خضراء، وشعرها الأسود المنسدل على الأكتاف، وعلقت قائلة: "أنا بحب لون العيون السودا بس الأخضر طلعت حلوة بردوا إيه رايكو؟". وأحدث أعمال رانيا منصور، مسلسل "نصيبي وقسمتك" في حكاية "بدلة جديدة" مع شريف سلامة. الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبي وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.

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