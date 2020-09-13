كريم محمود عبد العزيز يوضح سبب رفضه لتجسيد السيرة الذاتية لوالده

أعرب الفنان كريم محمود عبد العزيز، عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال التي تلقاها بعد مشاركته في مسلسل "الاختيار" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني لعام 2020، لاسيما أنه ينتمي لنوعية الأعمال الوطنية.
وأشار كريم خلال لقائه في برنامج"It’s show time" إلى سعادته الكبيرة بالعمل مع الفنان محمد إمام في مسلسل "هوجان" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني لعام 2019، مُشيرًا إلى إنه مستعدًا للعمل معه من جديد إذا كان هناك فرصة مناسبة لهذا الأمر.
وتحدث كريم عن رأيه في تجسيد السيرة الذاتية لوالده الفنان محمود عبد العزيز، فأوضح أنه لا يحب تلك الفكرة، قائلًا:"لازم عشان تعمل سيرة ذاتية تكون مبنية على الحياة الشخصية، وفيها تفاصيل شخصية كتير وأنا مش بقتنع بكدا، أنت كدا داخل في حرمة السيرة الذاتية، وأنت كدا بتفضح الناس".
وأشار كريم عبد العزيز أنه لن يقوم بإصدار ألبومًا غنائيًا خاصًا به كما فعل والده الساحر في "الكيمي كيمي كا"، لاسيما أنه قام بغناء العديد من الأغاني في مسلسله" شقة فيصل"، وذلك لأنه ليس مطربًا ليصدر ألبوم، مُشيرًا أن هذا الأمر يكون مختلفًا في الأعمال الفنية.
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