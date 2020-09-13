باليه بحيرة الأفيال .. أحمد فتحى يمازح جمهوره بصورة من على البحر

نشر الفنان أحمد فتحى صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي ولتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام". وعلق أحمد فتحى على الصورة قائلا " باليه بحيرة الأفيال الصغيرة....أنه المرح يا ساده " . اقرا ايضا :

حبيبي وأخويا.. محمد إمام يوجه رسالة لـ أحمد فتحي يذكر أن آخر أعمال أحمد فتحي فيلم "الغسالة"، الذى عُرض مؤخرا والذي تدور أحداثه في إطار من الفانتازيا والخيال العلمي. فيلم الغسالة بطولة أحمد حاتم ، هنا الزاهد ، محمود حميدة ، أحمد فتحي ، محمد سلام ، شيرين رضا ، طاهر أبو ليلة وآخرين وهو من إنتاج ثلاثة شركات هي سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، وسيناريو وحوار عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

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