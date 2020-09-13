نجيب زاهي زركش يعيد يحيى الفخراني للدراما الاجتماعية بعد غياب 3 سنوات

يعود الفنان الكبير يحيى الفخراني للدراما الرمضانية من جديد بعد غياب 3 سنوات من خلال مسلسل "نجيب زاهي زركش"، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابنه شادي الفخراني. يشارك في بطولة المسلسل الذي ينتمي للدراما الاجتماعية أنوشكا، وكريم عفيفي، ورامز أمير.

كان آخر عمل درامي للفخراني في الدراما الرمضانية مسلسل "بالحجم العائلي" الذي عرض في رمضان 2018، من تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل، وشارك في بطولته ميرفت أمين، ويسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وندا موسى، وركين سعد، وكارولين خليل، وعمر حسن يوسف، وشيماء سيف. يشارك في بطولة المسلسل الذي ينتمي للدراما الاجتماعية أنوشكا، وكريم عفيفي، ورامز أمير.كان آخر عمل درامي للفخراني في الدراما الرمضانية مسلسل "بالحجم العائلي" الذي عرض في رمضان 2018، من تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل، وشارك في بطولته ميرفت أمين، ويسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وندا موسى، وركين سعد، وكارولين خليل، وعمر حسن يوسف، وشيماء سيف.

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