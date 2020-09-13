عيضة المنهالي يطرح "يمرني طاريك" بعد الديو الناجح مع بلقيس..فيديو

الفنان عيضة المنهالي طرح أغنيته المنفردة الجديدة "يمرني طاريك" من ألحانه وغنائه، وكلمات سعيد الرميثي وتوزيع مهند خضر، وذلك بعد أن شوّق الجمهور حينما أعلن عن إنتهائه من تسجيل الأغنية.

وبحسب بيان رسمي فقد حرض النجم الإماراتي على أن تحمل الأغنية الأسلوب الرومانسي في الغناء والكلمات، والذي يقول في مطلعها:يمرني طاريك لكن ما يمر..ما بين عقل وقلب يسالني عليك..يلي فبعدك نار وفقرب جمر..اجيك ودي بس ما ودي اجيك"

وقد طرحت الأغنية عبر قناة عيضة المنهالي الرسمية في موقع اليوتيوب، الى جانب وسائل التواصل الإجتماعي والإذاعات الخليجية والعربية.

وتأتي الأغنية المنفردة الجديدة "يمرني طاريك"، بعد أن حققت الأغنية الدويتو "بحر ركبه" التي جمعت عيضة المنهالي وبلقيس من كلمات "الصامل" وألحان عيضة نفسه، أكثر من 6 ملايين مشاهدة.