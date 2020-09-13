إصابة فخرية خميس بالسرطان تزامنا مع فيروس "كورونا" ومناشدات بالدعاء لها

الفنانة العمانية فخرية خميس صدمت الجمهور بالكشف عن حالتها الصحيّة بعدما أصيبت بوعكة قبل أيام قليلة دخلت على إثرها للمستشفى، لتكشف لمتابعيها اصابتها بالسرطان وبدء خضوعها للعلاج بالكيماوي تزامنا مع إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بينما رفع زملائها النجوم الدعاء لها بالشفاء.

تفاصيل إصابة فخرية خميس بالسرطان وكورونا

فخرية خميس، صدمت إذا كل جمهورها بالكشف عن تفاصيل وعكتها الصحية التي دخلت على إثرها للمستشفى قبل أيام قليلة، وناشدت الجميع الدعاء لها معلنة عن إصابتها بمرض السرطان وفيروس كورونا في الوقت عينه.

وكتبت الفنانة العمانية فخرية خميس تدوينة طويلة عبر حسابها على انستغرام قالت فيها : "الحمد لله من قبل ومن بعد اللهم لا اعتراض، ثقتي في الله كبيرة، جزاكم الله خير أحتاج الدعاء أحبتي في الله".

فخرية خميس أعلنت بأنها ستبدأ أولى جلسات العلاج الكيميائي لمحاربة السرطان ، موضحة بأن اليوم الاحد هو بداية لتطبيق جدول العلاج تحت إشراف الدكتور عادل العجيمي المختص بأمراض السرطان

ونقل الشاعر عبدالرزاق الربيعي عن فخرية خميس رسالتها التي توجهت فيها الى الجمهور قائلة: "أصبحت يا أبا دجلة لا أستطيع الدخول على برنامج المحادثة الواتس أب، من كثرة الرسائل والاتصالات التي تردني، وأنا لا أستطيع الرد لما أشعر به من تعب وإرهاق شديدين، لا أستطيع الرد وأنا بهذه الحالة الصحية، أرجو من الجميع التفهم وتقدير وضعي الصحي الحالي، ولا يوجد أحد بجواري للقيام بالرد نيابة عني، فأنا في البيت معزولة عن أبنائي وأهل بيتي، فقط أتواصل مع أبنائي بالواتساب للاطمئنان عليهم وكثرة الرسائل ترهقني أكثر".

النجوم يناشدون الدعاء لفخرية خميس

زملاء فخرية خميس ناشدوا الجمهور الدعاء لها وبينهم الفنان الإماراتي حبيب غلوم الذي كتب تدوينة عبر حسابه على انستغرام جاء فيها :"دعواتكم للصديقة الفنانة العمانية القديرة أم عبدالله #فخرية_خميس التي أصيبت بوباء #كورونا وإثر الفحوصات المخبرية تبين للأسف الشديد إصابتها بمرض السرطان.. نسأل المولى القدير أن يشفيها ويبعد عنها كل مكروه يارب العرش العظيم".

أحدث الأعمال الدرامية لـ فخرية خميس

فخرية خميس شاركت خلال الفترة الماضية في مجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة والتي كان آخرها مسلسل "الشهد المر" والذي عرض في شهر رمضان الماضي وهو من بطولة كل من زهرة عرفات، وهيفاء حسين، كما شاركت كذلك في مسلسل "أم هارون" مع كل من الفنانة حياة الفهد، وأحمد الجسمي، محمد جابر، عبدالمحسن النمر، سعاد علي، وشاركت أيضا في مسلسل "سواها البخت" مع الفنانة هيا الشعيبي، وقد وصلت عدد الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة فخرية خميس خلال مسيرتها الطويلة ما يقارب 110 عمل.