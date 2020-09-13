وفاة والد الفنانة البحرينية شيخة زويد والنجوم يقدمون التعازي

شيخة زويد الفنانة البحرينية توفى والدها مساء أمس السبت، وقد نعاه العديد من زملائها في الوسط الفني في البحرين والخليج العربي، حيث ساند النجوم الفنانة البحرينية في هذا المصاب الأليم، وقدموا لها العزاء.

وفاة والد الفنانة البحرينية شيخة زويد

توفي والد الفنانة شيخة زويد الذي تردد أنه عانى خلال الفترة الماضية من وعكة صحية تسببت في وفاته، لكن لم يتم الإعلان بشكل واضح عن تفاصيل رحيل والد الفنانة البحرينية التي علقت بشكل مختصر على خبر الوفاة على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" إذا اكتفت بنشر مجموعة من الأدعية لوالدها الراحل، بينما لم تكشف تفاصيل عن سبب الوفاة.

النجوم ينعون والد الفنانة شيخة زويد

شيماء سبت والعديد من نجوم البحرين قدموا العزاء للفنانة شيخة زويد وذلك عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي فكتبت الفنانة شيماء سبت: "‏إنا لله وإنا إليه راجعون الله المستعان ‏انتقل الى رحمة الله والد الأخت والفنانة شيخة زويد اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله وجعل الجنه مستقره، عظم الله أجر حبيبتي وأحسن الله عزاكم ربي يرحمة ويغفر له ويصبر قلبكم"، كما نعت الفنانة ابتسام عبد الله والد الفنانة شيخة زويد فقالت: "والد الفنانة شيخة زويد في ذمة الله".

حبيب غلوم الفنان الإماراتي قدم العزاء للفنانة شيخة زويد في وفاة والدها وذلك عبر حسابه على "انستجرام" فكتب: "نعزي إختنا الفنانة البحرينية شيخة زويد في وفاة والدها الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى ويصبر قلوبهم إنا لله وإنا إليه راجعون"، وقدم كذلك الفنان البحريني منصور الجداوي العزاء لشيخة زويد فكتب: "الله يرحمه ويغفر له، عظم الله اجرج اختي الفنانه شيخه زريد"، بينما نعت الفنانة شذى سبت عبر حسابها على "انستجرام" والد شيخة زويد فقالت: "عظم الله اجرج حبيبتي شيخة، والله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر قلبكم".

A post shared by (@shaima4sabt) on Sep 12, 2020 at 10:08am PDT

آخر أعمال الفنانة البحرينية شيخة زويد

شيخة زويد قد شاركت في عام 2020 في مسرحية بعنوان "إلعب على المضمون" والتي تم عرضها في الممكلة العربية السعودية في شهر يناير الماضي، وحققت نجاحا ملحوظا، وهي من بطولة سلوى بخيت، وأحمد إيراج، وخالد العجيرب، الفنانة شيخة زويد بدأت حياتها كعارضة أزياء عام 1998، أما عن انطلاقتها الفنية فكانت في عام 2007، ومنذ هذا الوقت وحتى الآن قدمت شيخة زويد خلال مسيرتها الفنية أكثر من 30 عمل، وكان آخر عمل درامي شاركت فيه مسلسل "جديمك نديمك" والذي عرض في شهر رمضان 2019.