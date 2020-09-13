نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر مجدي لـ" الفجر الفني": سعيد بمشاركتي في "أمل حياتي".. وحنان مطاوع جبارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان تامر مجدي ، عن سعادته البالغة بنجاح حكاية "أمل حياتي" ضمن مسلسل "إلا أنا " ، واستطاع أن يخطف الأنظار بمشاركة نخبة مميزة من نجوم الدراما وأصبحوا حديث جمهور السوشيال ميديا.

وتحدث تامر مجدي في تصريح خاص لـ" الفجر الفني" أوضح خلاله أن ما جذبه للمشاركة في "أمل حياتي" هو أن الدور جديد عليه ولم يقم بأدائه من قبل ، لافتاً أن دوره وهو ونسمة كان شرير وتسبب في موت والداهما وبعدها تغيرت شخصيته بعد أن أحب دينا شقيقة أمل وهو خط رومانسي مختلف تماماً عما قدمه ، بالإضافة إلى السيناريو الرائع الذي برع في كتابته كلاً من أمين جمال وشريف يسري.

وأشار " تامر " إلي سعادته بالتعاون مع النجم بيومي فؤاد والنجمة حنان مطاوع قائلاً :"أستاذ بيومي فؤاد إضافة لأي ممثل فهو فنان كبير ويتمتع بخبرة فنية كبيرة ومركز في كل تفصيله ويحرص علي أداء غيره ونصيحتهم بإستمرار ، وحنان مطاوع روحها حلوة وموهبه جبارة واعتبرها كأخت وليست مجرد ممثله تعاونت معاها في عمل.

وأضاف أن تجربته بالمسلسل فريدة ومميزة وأستفاد منها الكثير واكتشف خلالها أنه رومانسي كما أن الجمهور تفاجئ به في دور الشر.

وأردف أنه لا يوجد أصعب مشهد فكل المشاهد مهمة بالنسبه له ولكن الوقوف أمام بيومي فؤاد ليس سهل ومحتاج تركيز.

وأوضح أن تلقي الكثير من ردود أفعال الجمهور التي فاقت توقعاته خاصة بعد تأثر عدد كبير من الجمهور بسبب المشاهد التي تجمعه بالفنان بيومي فؤاد ورضوي الشريف ، مشيراً أنه تابع جميع التعليقات عبر حساباته الشخصية ويتفاعل معهم بشكل كبير وخاصة جمهورها الذين يهنئونه بنجاح العمل ، ومن أبرز التعليقات التي تلقاها عن المسلسل من قِبل أحد المتابعين "أنا بناشد ضمير الشهيد "على على" الي جواك وتراجع عن الشر" .

وأنهي تامر مجدي حديثه بأنه يتمني تقديم شخصية الشهيد "علي علي" في عمل يتناول قصة حياة الشهيد ، كما يرغب في تجسيد دور صعيدي أو إرهابي.

يذكر أن DMC عرضت على مدار 10 حلقات، حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح.

كما شارك في التمثيل تامر مجدي ، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.