بعد"بحبك وبرتاحلك" أنغام تستعد لطرح "مزح"تستعد الفنانة أنغام، لطرح ألبومها الغنائي الخليجي الجديد"مزح" وهو من انتاج وتوزيع شركة"روتانا" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وانتهت أنغام، منذ أسابيع من كافة تفاصيل الألبوم الخليجي حيث سلمت الماستر الخاص به لشركة الإنتاج استعدادًا لطرح.

وطرحت أنغام مؤخرًا أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتحالك" عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع موسيقى تميم.

وفي سياق أخر تختار أنغانم،حاليًا عدد من الأغاني لألبومها المصري المقبل والذي ستطرحه عقب الخليجي، حيث طلبت من عدد من الشعراء والملحنين أن يرسلوا إليها كل جديد من أعمالهم الغنائية للإستماع إليها واختيار الأفضل لألبومها.

