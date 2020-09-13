بالكاب.. ساندي تبهر متابعيها بإطلالة جديدة على إنستجرام

وظهرت ساندي بإطلالة مميزة وأنيقة خطفت بها الأنظار مرتدية كاب باللون الأخضر، وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة وعلقت قائلة "صباح الزلابية".

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

-قمر يا ساندي

-شكلك يجنن

-صباح الجمال

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع إطلالتها.

وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

