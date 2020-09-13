شاهد.. أحمد الفيشاوي يستعرض عضلاته في الجيم

وظهر أحمد الفيشاوى في الفيديو وهو يمارس التمرينات الرياضية من الجيم وعلق قائلا "صباح الخير". اقرأ أيضًا: وأحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم. يذكر أن فيلم ولاد رزق حقق أعلى الإيرادات في السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني، وظهر في الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب وآسر ياسين.

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