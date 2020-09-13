بنشر صورة جديدة.. محمد فراج يبهر متابعيه بـ نيولوك جديد

نشر الفنان محمد فراج صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر فراج بنيو لوك جديد وارتدى تيشرت أسود وخاتم وسلسلة. اقرأ أيضا: يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد فراج كانت فيلم "الممر"، الذي حقق نجاحًا كبيرا فور طرحه بدور العرض السينمائي، وهو من بطولة النجم أحمد عز وأحمد صلاح حسني وأحمد فلوكس وإياد نصار.

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