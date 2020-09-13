الحي أبقى من الميت.. خطيبة أمير شاهين نسخة طبق الأصل من حبيبته الراحلة ميرنا المهندس

احتفل الفنان أمير شاهين بخطوبته على منة جاب الله منذ أيام في الساحل الشمالي بحضور شقيقته الفنانة إلهام شاهين وعدد من نجوم الوسط الفني.

واللافت أن هناك تشابها كبيرا في الملامح بين منة جاب الله والفنانة ميرنا المهندس إلى حد كبير حبيبة أمير شاهين السابقة التي توفيت بعد صراع مع مرض السرطان.

وتتشارك منة جاب الله مع ميرنا المهندس في نفس رسمة الوجه والملامح الرقيقة وكذلك الجسد النحيف والشعر الأشقر.

وكان أمير شاهين تعرض لانتقادات لاذعة بعد خطوبته بسبب تصريحاته السابقة التي تشير إلى أن ميرنا المهندس حب عمره ولن يستطيع تجاوز أزمة رحيلها ولقبها بـ عروس الجنة.