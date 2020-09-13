نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان جلد.. ناهد السباعي على صفحات مجلة شهيرة في المقال التالي
حيث ظهرت "السباعي" في الصورة على أحد المجلات الخاصة، حيث ارتدت فستان جلد، وتسريحة شعر بسيطة.
في سياق منفصل، شاركت ناهد السباعي شاركت في المارثون الرمضاني الماضي 2020 من خلال مسلسل "النهاية"، بجانب الفنان يوسف الشريف.
يذكر أن مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، محمد جمعة، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي.
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