نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. مجدي كامل يرثي عزمي مجاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان مجدي كامل علي نعي وتوديع الراحل عزمي مجاهد.

حيث نشر مجدي كامل صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتب :" إن لله وإن إليه راجعون الكابتن عزمي مجاهد في ذمة الله ، خالص التعازي للكابتن عزمي مجاهد والأسرة الكريمة ، البقاء لله ، ربنا يجعل مثواه الجنة.

يعد مجاهد أحد نجوم الكرة الطائرة في الزمالك ومنتخب مصر ونال جائزة أفضل لاعب في إفريقيا في 1974 وتقلد مجاهد العديد من المناصب سواء في اتحاد الكرة أو نادي الزمالك.

وحرص عدد كبير من الفنانين توديع الراحل منهم هاني شاكر ، مجدي كامل ، أشرف ذكي وآخرين.