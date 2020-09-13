بفستان أسود.. سارة نخلة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة سارة نخلة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة جديدة من احدث جلسة تصوير لها. وظهرت سارة نخلة في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا أسود كشف عن رشاقتها، وعلقت قائلة: "مرة اخرى".

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سارة نخلة على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة سارة نخلة، مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.

وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.



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