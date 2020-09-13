"فولة واتقسمت نصفين" هكذا وصف إسماعيل عبدالحافظ علاقته بأسامة أنور عكاشة

تحل اليوم الذكري السابعة لرحيل المخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ ، الذي رحل عن عالمنا عام 2012م، عن عمر يناهز الـ71 عامًا في باريس بعد رحلة صراع مع المرض

ويتمتع المخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ بعلاقة وطيدة مع الكاتب أسامة انور عكاشة وهي ما وصفها إسماعيل عبدالحافظ في أحد اللقاءات، قائلا: "فولة وانقسمت نصفين".

وأكد أن علاقتهما كانت منذ المرحلة الثانوية، كصداقة عادية بحكم كونهما زميلين بنفس المدرسة والكلية، ليكون اللقاء الحقيقي الأول "في سباعية بأسوان في العام 1977، ليبدا معًا مشوارهما الفني الحافل الذي لا يزال حيًا حتى الآن رغم وفاته منذ 5 أعوام.

والجدير ذكره أن إسماعيل عبدالحافظ قادته الصدفة إلى مجاله، ليكتشف امتلاكه موهبة كبيرة سعى إلى تكليلها بالعلم والأدوات المناسبة، حيث صاغ مهارته في الإخراج التليفزيوني ما جعل أعماله الفنية تستحوذ مكانة كبيرة في قلوب الجماهير، وأصبح أحد أبرز المخرجين في تاريخ الدراما المصرية .