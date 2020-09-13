حمو بيكا يشارك جمهوره صور جديدة من حفل زفافه

نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا صور لحفل زفافه الذي أقيم الخميس الماضي بالإسكندرية، مسقط رأسه، وسط مجموعة من أصدقائه المقربين وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"
وظهر"بيكا" وهو يرتدي بدلة العرس ويحتفل وسط أهله وأصدقائه، وتبادل جمهوره التعليقات والتي كانت ابرزهم الفنانة بدرية طلبة التي علقت: "ألف مبروك" والفنان أحمد جمال الذي قدم التهنئة ايضاً لحمو بيكا.
وفي سياق آخر أحيا حفل زفاف حمو بيكا مطرب المهراجانات حسن شاكوش، الذي غنى عددًا من أغنياته الشهيرة، بينها "بنت الجيران" ، "ولغبطيطا"، "وداع يا دنياوداع"، كما غنى أيضا محمود الليثي.
وظهر "بيكا"وعروسه بأكثر من إطلالة خلال حفل الزفاف، حيث ارتدى بدلة بيضاء في بداية الحفل، ثم ارتدى اَخرى سوداء بعد مرور ساعة من الحفل، كما قام بتغيير تسريحة شعره أيضا، وظهرت عروسه أيضا بأكثر من فستان.
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