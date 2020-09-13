وعلق علي الصورة قائلاً :" وأنا عمري 3 سنين ".
ولاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه ومن أبرز التعليقات "كنت قمر " .
يذكر أن آخر أعمال الفنان آسر ياسين مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "100 وش" مع الفنانة نيللي كريم وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا للأعمال الرمضانية لعام 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آسر ياسين يشارك جمهوره بصورة ويعلق :"وأنا عندي 3 سنين" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.