بشرى تعود للقاهرة بعد حضور مهرجان فينيسيا السينمائي

عادت الممثلة والمنتجة بشرى إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد رحلة عمل إلى مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في محاولة منها وإدارة مهرجان الجونة السينمائي لإكتساب خبرات المهرجان الإيطالي العريق في التعامل مع فيروس كورونا المستجد وحضرت بشرى مع انتشال التميمي مدير المهرجان المصرى عدد كبير من العروض والنقاشات حول مستقبل دورة الجونة المقبلة، كما حصلوا على عدة عروض لأفلام تقدم للمرة الاولى بالشرق الأوسط.

واختتم مهرجان فينسيا السينمائى فعاليات دورته الـ 77 مساء أمس، وجاءت جوائزه كالتالى: جائزة أفضل سيناريو من نصيب فيلم The Disciple، فيما فائز بجائزة أفضل ممثل بييرفرانشيسكو فافينو، وجاءت جائزة أفضل ممثلة من نصيب فانيسا كيربى، فيما ذهبت جائزة الأسد الفضى أفضل مخرج من نصيب كيوشى كوروساوا عن فيلم Wife of a Spy . وذهبت جائزة الأسد الفضى -جائزة لجنة التحكيم- إلى فيلم New Order، بينما حصل فيلم Nomadlandعلى جائزة الأسد الذهبى أفضل فيلم. وأيضا:

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