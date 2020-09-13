يكشف أسرار زواجه من منى زكي.. أحمد حلمى تريند قبل ظهوره مع إسعاد يونس

ويكشف حلمى خلال البرنامج الذي يظهر فيه يومي الأثنين والثلاثاء عن أسرار ارتباطه بالنجمة منى زكى، وتفاصيل مرحلة شبابه يتحدث عنها لأول مره.
كما يتطرق لتجربته في تقديم برامج للأطفال وأشياء جديدة لم يفصح عنها من قبل.
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