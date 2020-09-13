يكشف أسرار زواجه من منى زكي.. أحمد حلمى تريند قبل ظهوره مع إسعاد يونس

دخل النجم أحمد حلمى تريند محرك البحث جوجل قبل ظهوره غدا مع الغعلامية اسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة".

ويكشف حلمى خلال البرنامج الذي يظهر فيه يومي الأثنين والثلاثاء عن أسرار ارتباطه بالنجمة منى زكى، وتفاصيل مرحلة شبابه يتحدث عنها لأول مره.

ومن المقرر أن يستعرض أحمد حلمى بدايته الفنية خلال البرنامج، كذلك شغفه وحبه للسينما، ولماذا لم يقدم على تجربة التليفزيون.

كما يتطرق لتجربته في تقديم برامج للأطفال وأشياء جديدة لم يفصح عنها من قبل.