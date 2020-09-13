رامى صبرى يودع الصيف بهذه الصورة

نشر الفنان رامى صبري صورة له عبر صفحته بموقع انستجرام، يودع بها صيف 2020.

وجه الفنان رامي صبري الشكر مؤخرا لمجلة فوربس العالمية من خلال نشره صورة جديدة عبر حسابه حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتب رامي صبري معلقًا على صورته: "شكرًا مجلة فوربس العالمية على وجودى للمرة الثانية ضمن قائمة أفضل ١٠٠ فنان عربي". يذكر أن أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري حققت نجاحا كبيرا جدًا منذ طرحها عبر قناة "يوتيوب"، وجميع مواقع التواصل الاجتماعي.

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