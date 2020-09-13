نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعمل من المنزل.. أحمد حاتم يمازح جمهوره من جديد في المقال التالي
وظهر أحمد حاتم بالصورة من داخل حمام السباحة ممسكاً سيناريو في ديديه وداعب جمهوره قائلاً :" أعمل من المنزل".
وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من متابعيه وتباينت التعليقات منها " أحسن ممثل في مصر".
يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حاتم، مشاركتها في فيلم "الغسالة"، بجانب هنا الزاهد وعدد من الفنانين وتم عرضه بدور عرض السينمات في موسم عيد الأضحى المبارك
كما يُشارك الفنان أحمد حاتم، في فيلم جديد يحمل اسم "ريتسا"، ومن المقرر أن ينطلق تصويره مطلع سبتمبر المقبل ، بعد إنهاء التعاقدات مع باقي النجوم
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