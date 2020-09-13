في عيد ميلاده.. تعرف على العمر الحقيقي لمصطفي فهمي

يحتفل اليوم الفنان مصطفي فهمى بعيد ميلاده، فهو من مواليد شهر سبتمبر، ولقب ب"الوسيم"، لملامحة الجميلة، لذلك يبدو دائما أصغر من عمره الحقيقي.

تعرف على عمر مصطفى فهمى الحقيقى:

ولد مصطفى فهمي يوم 13 سبتمبر عام 1942 أي أن عمره الحالي 77 عامًا وهو من أسرة أرستقراطية ذات أصول شركسية كانت تمارس العمل السياسي، حيث كان جده محمد باشا فهمي رئيساً لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي كان سكرتيراً لمجلس الشورى، كما أن جدته هي أمينة هانم المانسترلي صاحبة استراحة المانسترلي، وهو الشقيق الأصغر للممثل المصري حسين فهمي.

يذكر أن مصطفى فهمى درس في المعهد العالي للسينما في القاهرة وحصل على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، بدأ مشواره الفنى كمساعد تصوير في فيلم (أميرة حبي أنا) عام 1974 مع مدير التصوير عبد الحليم نصر ثم اشترك بالتمثيل في فيلم أين عقلي.

وبدأ مسيرته التمثيلية بالصدفة ليشارك في بطولة (أين عقلي) بنفس العام، ثم شارك عام 1976 بأربعة أعمال (قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجها لوجه، نبتدي منين الحكاية)، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون والتي من أبرزها (قصة الأمس، حياة الجوهري، أيام في الحلال).